Escape Game George Sand Neuvy-Deux-Clochers
Escape Game George Sand Neuvy-Deux-Clochers samedi 16 mai 2026.
Neuvy-Deux-Clochers
Escape Game George Sand
2150 Route de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-25 2026-05-30
Plongez dans un Escape Game immersif à la Tour de Vesvres et partez à la recherche du trésor sacré de George Sand.
La Tour de Vesvres accueille un escape game original autour de l’univers de George Sand, en partenariat avec la Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers. En équipe, les participants sont invités à résoudre énigmes et mystères pour retrouver un trésor sacré, dans une ambiance immersive mêlant patrimoine et littérature. Deux séances sont proposées à 11h et à 17h les 16, 25 et 30 mai. Une animation ludique et culturelle accessible à tous les amateurs de jeux d’énigmes et de découvertes. Animation sur réservation, tarifs communiqués prochainement. .
2150 Route de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 01 21
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English :
Immerse yourself in an immersive Escape Game at the Tour de Vesvres and set off in search of George Sand’s sacred treasure.
L’événement Escape Game George Sand Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BOURGES
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