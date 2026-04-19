Neuvy-Deux-Clochers

Contes cruels

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21 20:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Un conte revisité, entre grâce et cruauté, où la harpe donne vie aux ombres.

Avec Contes Cruels, Livia Phoebé signe sa première création solo, un spectacle singulier mêlant harpe celtique augmentée, récit et incarnation de créatures troublantes. Elle y propose une relecture contemporaine de deux contes La Bleu, issu de la tradition antillaise, et Les Souliers rouges, collecté par Hans Christian Andersen. Dans un univers à la fois burlesque et impitoyable, les spectateur·ices sont entraînés dans une traversée où les légendes anciennes résonnent avec notre présent. La musique, le corps et la parole s’entrelacent pour donner naissance à une expérience sensorielle et poétique, aussi fascinante que dérangeante. .

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48 contact@lacathedraledelinard.fr

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English :

A tale revisited, between grace and cruelty, where the harp brings the shadows to life.

L’événement Contes cruels Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-19 par OT BOURGES