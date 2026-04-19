Neuvy-Deux-Clochers

La Nuit Internationale de la chauve-souris

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 19:30:00

fin : 2026-08-24 22:00:00

Date(s) :

2026-08-24

À la tombée du jour, partez à la rencontre des mystérieuses reines de la nuit.

À la lueur du crépuscule, cette balade vous invite à découvrir le monde fascinant des chauves-souris, ces discrètes habitantes de la nuit. Grâce à un focus particulier sur leur utilisation des ultrasons, vous comprendrez comment elles se repèrent, chassent et évoluent dans l’obscurité avec une précision remarquable. Animée par Antoine Le Gal, cette conférence suivie d’une sortie sur le terrain mêle explications scientifiques et observation en conditions réelles, pour une immersion à la fois pédagogique et captivante. Organisée en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de Bourges, cette expérience est une invitation à porter un nouveau regard sur ces animaux souvent méconnus et pourtant essentiels à notre écosystème. .

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48 contact@lacathedraledelinard.fr

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English :

At dusk, meet the mysterious queens of the night.

L’événement La Nuit Internationale de la chauve-souris Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-19 par OT BOURGES