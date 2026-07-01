Découverte des chauves-souris à la cathédrale de Linard, Cathédrale de Linard, Neuvy-Deux-Clochers
lundi 24 août 2026 · Cathédrale de Linard · Neuvy-Deux-Clochers
Informations pratiques
Découverte des chauves-souris à la cathédrale de Linard Lundi 24 août, 19h45 Cathédrale de Linard Cher
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T19:45:00+02:00 – 2026-08-24T21:45:00+02:00
Fin : 2026-08-24T19:45:00+02:00 – 2026-08-24T21:45:00+02:00
A proximité de la cathédrale de Linard, et en compagnie du médiateur scientifique du Muséum d’Histoire naturelle de la ville de Bourges, découvrez le monde fascinant des chiroptères.
Dans un premier temps, une mini-conférence permettra d’aborder diverses généralités sur ces animaux si particuliers ( anatomie, écologie, mode de déplacement, diversité, etc….). Dans un second temps, l’accoustique sera mise à l’honneur avec la reconaissance des espèces évoluant à proximité du site en temps réel.
Cathédrale de Linard Les Poteries, 18250 Neuvy-Deux-Clochers · Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire
Mini-conférence et balade au crépuscule permettant de découvrir le monde des chauves-souris, avec un focus particulier sur leur utilisation des ultrasons, en partenariat avec le Muséum de Bourges. chauves-souris Muséum Bourges
Laurent Arthur
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