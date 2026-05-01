Exposition Appropriation du Sauvage, Marina Le Gall Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx

Exposition Appropriation du Sauvage, Marina Le Gall

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-06-01

Le 6 mai prochain à 18h, nous vous donnons rendez-vous à la galerie La Fonte d’Art de l’Abbaye d’Ecurey pour le vernissage de l’exposition Appropriation du Sauvage de Marina Le Gall. L’exposition se prolongera jusqu’au 24 juin 2026 aux horaires d’ouverture de l’Abbaye d’Ecurey.

En 2009, Marina LE GALL entre aux Beaux-Arts de Paris. Elle y découvre la technique de la céramique qui libère sa pratique picturale grâce à l’émaillage.

Elle modèle les formes d’animaux qu’elle connaît bien, grâce aux longues heures passées à les observer, les photographier et les dessiner dans la nature. Les relations entre la faune et le paysage l’intéressent plus particulièrement, et de là découle une réflexion plus vaste sur le territoire.

Ainsi, elle développe une hiérarchie dans son bestiaire en mettant en avant les prédateurs et les groupes d’individus, tels que des meutes de loups ou des colonies d’oiseaux.

Cette exposition sera accessible à nos horaires d’ouverture jusqu’au mercredi 24 juin prochain.

Entrée libre et gratuite.Tout public

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 6 at 6pm, we invite you to the La Fonte d’Art gallery at Ecurey Abbey for the opening of Marina Le Gall’s exhibition Appropriation du Sauvage . The exhibition will run until June 24, 2026, during Abbaye d’Ecurey opening hours.

In 2009, Marina LE GALL entered the Beaux-Arts in Paris. There, she discovered the technique of ceramics, which freed up her pictorial practice thanks to enameling.

She models the shapes of animals she knows well, thanks to the long hours she spends observing, photographing and drawing them in nature. She is particularly interested in the relationship between wildlife and the landscape, and from this stems a broader reflection on the territory.

Thus, she develops a hierarchy in her bestiary, highlighting predators and groups of individuals, such as packs of wolves or colonies of birds.

This exhibition will be open during our opening hours until Wednesday June 24.

Free admission.

L’événement Exposition Appropriation du Sauvage, Marina Le Gall Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SUD MEUSE