Exposition « Arp – Stahly, histoires naturelles », Fondation Arp, Clamart

Informations pratiques

Exposition « Arp – Stahly, histoires naturelles » 19 et 20 septembre Fondation Arp Hauts-de-Seine

4 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vingt-cinq ans les séparent, mais Jean Arp et François Stahly ont trouvé tous deux dans la sculpture un langage inédit. L’exposition n’aura pas pour but de les comparer, mais de faire dialoguer sur plusieurs sujets ces deux poètes de la sculpture, à travers la cinquantaine d’œuvres, documents et photographies présentés.

Fondation Arp 21 Rue des Châtaigniers, 92140 Clamart, France Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 0145342263 http://www.fondationarp.org Pour accueillir les artistes ou les promeneurs, les professionnels de l’art ou les collectionneurs, à la recherche d’une émotion, d’un message ou d’un enseignement. L’intérêt de pérenniser un tel lieu de création, abritant une part significative de l’héritage artistique de deux pionniers des Avant-gardes du XXe siècle, est porté désormais par un large consensus d’artistes, historiens de l’art, conservateurs et regardeurs fascinés. Lieu de vie et de création, espace de rencontres et de dévoilement de l’œuvre, l’atelier de Clamart n’est pas une simple demeure empreinte de la sérénité et de la simplicité des deux artistes. C’est aussi un témoignage essentiel à la perception et à la connaissance de leur travail artistique : voir les œuvres dans l’intimité et la lumière de l’atelier où elles naquirent, repérer les traces de toute nature qui y sont conservées permet une compréhension plus fine et plus forte que les regarder dans l’éclairage impersonnel d’un musée.

Exposition « Arp – Stahly, histoires naturelles »

© Fondation Arp