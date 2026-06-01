Hauterives

Exposition art et artisanat

Salle expo loisirs Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-22

Venez découvrir différentes œuvres et échanger avec les artisans

Derej créations couture de sacs et accessoires

La fée Punti décorations tous supports

Sido Collages

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Salle expo loisirs Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 10 contact@mairie-hauterives.fr

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English :

Come discover a variety of works and chat with the artisans:

Derej Handmade bags and accessories

La fée Punti Decorations on all kinds of materials

Sido Collages

L’événement Exposition art et artisanat Hauterives a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche