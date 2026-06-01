Montpellier

EXPOSITION ART SUMMER

28 Allée de l’Eubée Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-13

Du 13 au 26 juin, la Galerie Olesya Lisa (Montpellier) se met à l’heure estivale avec Art Summer, une exposition collective pensée comme une véritable ode à la vitalité artistique.

Du 13 au 26 juin, la Galerie Olesya Lisa (Montpellier) se met à l’heure estivale avec Art Summer, une exposition collective pensée comme une véritable ode à la vitalité artistique. À travers une scénographie vibrante, les visiteurs sont invités à voyager dans des univers singuliers, dans une atmosphère aussi lumineuse et chaleureuse que la saison qu’elle célèbre.

L’exposition ART SUMMER rassemble plusieurs artistes singuliers, chacun apportant sa signature et son imaginaire. Peintures, sculptures, installations ou œuvres hybrides se répondent dans un parcours conçu pour transporter le public hors du temps. Ici, l’été n’est pas qu’une saison c’est un état d’esprit fait de couleurs, de liberté et d’émotions partagées.

Vernissage un rendez-vous convivial au cœur de l’été

Parce que l’art se partage, la galerie ouvre ses portes le jeudi 13 juin de 17h à 22h à l’occasion d’une soirée de vernissage exceptionnelle. Au programme

• Rencontres avec les artistes présents

• Échanges autour des processus de création

• Moment convivial en plein cœur de Montpellier

Entrée libre Ouverture du mardi au samedi 10h-19h .

28 Allée de l’Eubée Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

From June 13 to 26, Galerie Olesya Lisa (Montpellier) gets into the spirit of summer with Art Summer, a group show conceived as a veritable ode to artistic vitality.

L’événement EXPOSITION ART SUMMER Montpellier a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT MONTPELLIER