Exposition artisanale et concours photos Saint-Sylvestre
Exposition artisanale et concours photos Saint-Sylvestre mercredi 12 août 2026.
Saint-Sylvestre
Exposition artisanale et concours photos
Salle des fêtes Saint-Sylvestre Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-12
Le comité des fêtes organise sa traditionnelle expo d’été ouverte tous les après-midis jusqu’à 19h sauf le samedi 15 jusqu’à minuit avec ce jour-là des animations pour tous (concert et restauration sur place). Expo et concours photos sur la période d’exposition. Tombola tirage le dernier jour. .
Salle des fêtes Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 15 30 39 comdesfetes.stsylvestre87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition artisanale et concours photos
L’événement Exposition artisanale et concours photos Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Saint-Sylvestre (Haute-Vienne)
- Le chemin des moines de Grandmont Saint-Sylvestre Haute-Vienne 1 mai 2026
- Base VTT FFC des Monts du Limousin Circuit 9 Des vestiges de l’abbaye de Grandmont à Fanay Saint-Sylvestre Haute-Vienne 1 mai 2026
- Base VTT FFC des Monts du Limousin Circuit 10 La 1500 dénivelé Saint-Sylvestre Haute-Vienne 1 mai 2026
- Base VTT FFC des Monts du Limousin Circuit 8 Etang des Sauvages Saint-Sylvestre Haute-Vienne 1 mai 2026
- Visite commentée Fouilles Abbaye de Grandmont Août Vestiges de l’abbaye de Grandmont Saint-Sylvestre 4 juillet 2026