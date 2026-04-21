Saint-Sylvestre

Exposition artisanale et concours photos

Salle des fêtes Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-12

Le comité des fêtes organise sa traditionnelle expo d’été ouverte tous les après-midis jusqu’à 19h sauf le samedi 15 jusqu’à minuit avec ce jour-là des animations pour tous (concert et restauration sur place). Expo et concours photos sur la période d’exposition. Tombola tirage le dernier jour. .

Salle des fêtes Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 15 30 39 comdesfetes.stsylvestre87@gmail.com

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English : Exposition artisanale et concours photos

L’événement Exposition artisanale et concours photos Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin