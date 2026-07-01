UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ploumilliau

Exposition artistes locaux Ploumilliau

lundi 20 juillet 2026 · Ploumilliau

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Maison des associations
Ville
22300 Ploumilliau
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploumilliau

Exposition artistes locaux

Maison des associations Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Créations & Savoir-Faire du Territoire
Peinture Matières Textiles Verre Objets revisités

Un voyage au cœur des gestes, des matières et des imaginaires locaux.
Une exposition dédiée aux talents créatifs de notre territoire

Les ARTISTES
Anne GUIBERT-LASSALLE sculpture d’une femme grandeur nature.
Marine JONCOUR 3 sculptures 2 chats, 1 bouddha, 1 portrait
Vivianne TURLUCHE (la couturière de Ploumilliau) avec différents costumes
Jean-François PASTOL 10/12 tableaux
Jean-Marc PAUTRÉ 2 grands vitraux
Sylvie PAUTRÉ: 2/3 fauteuils relookés
Alizée CHEREC wool fusion, art textile contemporain   .

Maison des associations Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition artistes locaux Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Ploumilliau (Côtes-d'Armor)