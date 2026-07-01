Exposition artistes locaux Ploumilliau
lundi 20 juillet 2026 · Ploumilliau
Informations pratiques
Ploumilliau
Exposition artistes locaux
Maison des associations Ploumilliau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Créations & Savoir-Faire du Territoire
Peinture Matières Textiles Verre Objets revisités
Un voyage au cœur des gestes, des matières et des imaginaires locaux.
Une exposition dédiée aux talents créatifs de notre territoire
Les ARTISTES
Anne GUIBERT-LASSALLE sculpture d’une femme grandeur nature.
Marine JONCOUR 3 sculptures 2 chats, 1 bouddha, 1 portrait
Vivianne TURLUCHE (la couturière de Ploumilliau) avec différents costumes
Jean-François PASTOL 10/12 tableaux
Jean-Marc PAUTRÉ 2 grands vitraux
Sylvie PAUTRÉ: 2/3 fauteuils relookés
Alizée CHEREC wool fusion, art textile contemporain .
Maison des associations Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Exposition artistes locaux Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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