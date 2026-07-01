Informations pratiques

Ploumilliau

Exposition artistes locaux

Maison des associations Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Créations & Savoir-Faire du Territoire

Peinture Matières Textiles Verre Objets revisités

Un voyage au cœur des gestes, des matières et des imaginaires locaux.

Une exposition dédiée aux talents créatifs de notre territoire

Les ARTISTES

Anne GUIBERT-LASSALLE sculpture d’une femme grandeur nature.

Marine JONCOUR 3 sculptures 2 chats, 1 bouddha, 1 portrait

Vivianne TURLUCHE (la couturière de Ploumilliau) avec différents costumes

Jean-François PASTOL 10/12 tableaux

Jean-Marc PAUTRÉ 2 grands vitraux

Sylvie PAUTRÉ: 2/3 fauteuils relookés

Alizée CHEREC wool fusion, art textile contemporain .

Maison des associations Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Exposition artistes locaux Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose