exposition artistique SOS chats errants 87, Pavillon du Verdurier, Limoges

Informations pratiques

exposition artistique SOS chats errants 87 28 septembre – 4 octobre Pavillon du Verdurier Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Je vous informe que l’ exposition de SOS Chats Errants 87 aura lieu au pavillon du Verdurier à Limoges du 28 septembre au 4 octobre 2026 de 10h à 19h.

Cette exposition a pour but de récolter des fonds pour l’association précitée en vue de stériliser les chats errants, de les soigner et de les faire adopter si possible.

L’exposition a prévu de vous émerveiller et de vous permettre d’acheter un tableau, un sac,des émaux, des porte-cartes, des portes clés, des verreries peintes à la main, des serviettes,des souris en laine, des couffins faits maison …tout à petit prix. Ces achats sont appréciés par notre association qui va pouvoir mener son action de stérilisation des chats errants à bien.

Bien entendu, tous ces articles ont été faits par nos artistes et par nos petites mains pour l’artisanat.

Je voudrais citer Romain Gary dans La promesse de l’aube: « Je fus sauvé par un chat……Le chat se frottait sur mon visage , en ronronnant.Bref la vie valait d’être vécue… » Paroles d’auteurs sur facebook.

Cette réflexion a su saisir le sens profond de notre action qui est de préserver le bien-être animal tout en évitant la prolifération des chats errants.

Je vous invite donc à venir nombreux à notre exposition.

En vous remerciant.

Jean-Pierre Jammet : com de SOS Chats Errants 87

0673602863

Pavillon du Verdurier Place Saint Pierre 87000 Limoges Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Cette exposition a pour but de récolter des fonds pour l’association précitée en vue de stériliser les chats errants, de les soigner et de les faire adopter si possible.