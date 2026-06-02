Exposition Arts plastiques MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 2 – 11 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez les créations des élèves des ateliers d’arts plastiques de la MJC de Pacé !

Découvrez les créations des élèves des ateliers d’arts plastiques de la MJC de Pacé !

À travers cette exposition, plongez dans l’univers coloré, inventif et inspirant de nos artistes en herbe et confirmés. Peintures, dessins, sculptures, collages… autant de supports qui témoignent de la richesse des pratiques artistiques explorées tout au long de l’année.

Horaires d’ouverture du lundi au samedi 10 h 00 à 18 h 00

sauf le dimanche 7 juin de 14 h 00 à 18 h 00

Vernissage le 3 juin à 19 h 00

Démonstration Raku le dimanche 7 juin à 14 h 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-11T18:00:00.000+02:00

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accueilmjcpace@gmail.com

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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