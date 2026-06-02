Guinguette MJC MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé
Guinguette MJC MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé vendredi 5 juin 2026.
Guinguette MJC MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 5 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Un moment festif pour clore tous ensemble cette belle saison!!
Lors du premier vendredi de juin la MJC organise des spectacles, concerts, animations tout ça au format Guinguette en extérieure avec buvette et petite restauration.
18h > Concert sortie de résidence Hop HOP HOP Crew
18h45 > Initiation danse en ligne et une démo danse de couple avec Marc & Claudie (Salsa, Bachata, Chacha…)
Gratuit sur inscription [accueilmjcpace@gmail.com](mailto:accueilmjcpace@gmail.com)
19h30 > Spectacle par l’atelier de Danse Tsigane
20h15 > Concert du groupe Beercan’tstop!
21h30 > Séance de Ciné “Nos jours heureux”
Plein de surprises et d’animations toute la soirée!!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T23:30:00.000+02:00
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accueilmjcpace@gmail.com
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
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