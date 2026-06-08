Arreau

Exposition Atelier Club de Tarbes

Salle Saint-Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Exposition de l’Atelier Club de Tarbes peintures, céramiques et arts textiles de divers artistes.

Salle St Exupère Tous les jours de 15h à 18h30.

Gratuit

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Salle Saint-Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

Exhibition by Atelier Club de Tarbes: paintings, ceramics and textile arts by various artists.

Salle St Exupère Every day from 3pm to 6.30pm.

Free

L’événement Exposition Atelier Club de Tarbes Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65