Exposition Atelier Club de Tarbes Salle Saint-Exupère Arreau
Exposition Atelier Club de Tarbes Salle Saint-Exupère Arreau jeudi 16 juillet 2026.
Arreau
Exposition Atelier Club de Tarbes
Salle Saint-Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Exposition de l’Atelier Club de Tarbes peintures, céramiques et arts textiles de divers artistes.
Salle St Exupère Tous les jours de 15h à 18h30.
Gratuit
.
Salle Saint-Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
Exhibition by Atelier Club de Tarbes: paintings, ceramics and textile arts by various artists.
Salle St Exupère Every day from 3pm to 6.30pm.
Free
L’événement Exposition Atelier Club de Tarbes Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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