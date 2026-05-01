Exposition Atelier MIFP Espace Roumanille Nyons

Nyons

Exposition Atelier MIFP

Espace Roumanille Draye de Meyne Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

L’Atelier MIFP composé d’amateurs passionnés par cet exercice fantastique, est ravi de vous présenter leurs œuvres créatives.

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Espace Roumanille Draye de Meyne Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

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English :

The Atelier MIFP, made up of amateurs with a passion for this fantastic exercise, is delighted to present their creative work.

L’événement Exposition Atelier MIFP Nyons a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale