Exposition Atelier Mosali Mosali Création Granville
Exposition Atelier Mosali Mosali Création Granville vendredi 1 mai 2026.
Granville
Exposition Atelier Mosali
Mosali Création 6-8 Rue Paul Poirier Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
Exposition de l’artiste peintre granvillais Emmanuel Di Ceglie au sein de la boutique Atelier Mosali.
Entrée Gratuite, exposition visible aux heures d’ouverture de la boutique. .
Mosali Création 6-8 Rue Paul Poirier Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 78 67 30 emmanueldiceglie@orange.fr
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English : Exposition Atelier Mosali
L’événement Exposition Atelier Mosali Granville a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Granville Terre et Mer
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