Exposition Atelier Mosali Mosali Création Granville

Granville

Exposition Atelier Mosali

Mosali Création 6-8 Rue Paul Poirier Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Exposition de l’artiste peintre granvillais Emmanuel Di Ceglie au sein de la boutique Atelier Mosali.

Entrée Gratuite, exposition visible aux heures d’ouverture de la boutique. .

Mosali Création 6-8 Rue Paul Poirier Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 78 67 30 emmanueldiceglie@orange.fr

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English : Exposition Atelier Mosali

L’événement Exposition Atelier Mosali Granville a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Granville Terre et Mer