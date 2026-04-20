Exposition atelier vaux arts LE TEMPLE Vaux-sur-Mer

Vaux-sur-Mer

Exposition atelier vaux arts

LE TEMPLE Avenue Malakoff Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-18

Présentation des œuvres réalisées par les membres de l’association aquarelles, acryliques, huiles, dessins, pastels.

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LE TEMPLE Avenue Malakoff Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 78 83 41

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English :

Presentation of works by members of the association: watercolors, acrylics, oils, drawings, pastels.

L’événement Exposition atelier vaux arts Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par Mairie de Vaux-sur-mer