Exposition atelier vaux arts LE TEMPLE Vaux-sur-Mer
Exposition atelier vaux arts LE TEMPLE Vaux-sur-Mer lundi 18 mai 2026.
Vaux-sur-Mer
Exposition atelier vaux arts
LE TEMPLE Avenue Malakoff Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-18
Présentation des œuvres réalisées par les membres de l’association aquarelles, acryliques, huiles, dessins, pastels.
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LE TEMPLE Avenue Malakoff Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 78 83 41
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English :
Presentation of works by members of the association: watercolors, acrylics, oils, drawings, pastels.
L’événement Exposition atelier vaux arts Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par Mairie de Vaux-sur-mer
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