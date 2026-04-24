Exposition au Château de Castelnau Bretenoux Prudhomat
Exposition au Château de Castelnau Bretenoux Prudhomat vendredi 8 mai 2026.
Prudhomat
Exposition au Château de Castelnau Bretenoux
Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-11-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-07-01 2026-09-01
Pour la deuxième année, le Centre des monuments nationaux s’associe à la Maison des arts Georges et Claude Pompidou de Cajarc pour inviter une jeune artiste à Castelnau
Pour la deuxième année, le Centre des monuments nationaux s’associe à la Maison des arts Georges et Claude Pompidou de Cajarc pour inviter une jeune artiste à Castelnau. Lilie Pinot explore la photographie à travers l’usage d’archives personnelles et institutionnelles, mettant en lumière les liens entre mémoires intimes et collectives. Elle expérimente également les procédés d’impression analogiques et numériques enrichissant l’interprétation de l’image.
Accueillie en 2025 dans le cadre de la résidence Champ libre, elle présente à la fois le fruit de son immersion en milieu agricole lotois et ses recherches menées au sein du château, avec des productions d’images sur des supports insolites
Dans le cadre des horaires d'ouvertures du château
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Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat 46130 Lot Occitanie
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English :
For the second year running, the Centre des monuments nationaux has teamed up with the Maison des arts Georges et Claude Pompidou in Cajarc to invite a young artist to Castelnau
L’événement Exposition au Château de Castelnau Bretenoux Prudhomat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne
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