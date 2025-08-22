Sur la Route des Barons de Castelnau Vélo Prudhomat Lot

Sur la Route des Barons de Castelnau Vélo

Sur la Route des Barons de Castelnau Vélo 46130 Prudhomat Lot Occitanie

Durée : 40 Distance : 7800.0 Tarif :

Cette balade très agréable s’ouvre sur une campagne généreuse et offre un panorama exceptionnel sur le majestueux château de Castelnau, la vallée de la Dordogne et deux des plus beaux villages de France

English :

This very pleasant walk opens onto generous countryside and offers exceptional views of the majestic Château de Castelnau, the Dordogne valley and two of France’s most beautiful villages

Deutsch :

Diese sehr angenehme Wanderung öffnet sich auf eine großzügige Landschaft und bietet ein außergewöhnliches Panorama auf das majestätische Schloss von Castelnau, das Tal der Dordogne und zwei der schönsten Dörfer Frankreichs

Italiano :

Questa piacevolissima passeggiata si apre su una campagna generosa e offre una vista eccezionale sul maestoso Château de Castelnau, sulla valle della Dordogna e su due dei più bei villaggi della Francia

Español :

Este paseo muy agradable se abre a una campiña generosa y ofrece unas vistas excepcionales del majestuoso castillo de Castelnau, del valle del Dordoña y de dos de los pueblos más bellos de Francia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot