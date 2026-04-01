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EXPOSITION AU CHÂTEAU ”LES HEURES BLEUES” Collioure

EXPOSITION AU CHÂTEAU ”LES HEURES BLEUES” Collioure

EXPOSITION AU CHÂTEAU ”LES HEURES BLEUES” Collioure jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Quai de l'Amirauté

Ville : 66190 Collioure

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif réduit Tarif réduit

Collioure

EXPOSITION AU CHÂTEAU ”LES HEURES BLEUES”

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Assistez à l’exposition Les heures bleues , une exposition liée au littoral et aux étangs qui le ponctuent jusqu’aux portes de l’Espagne, un ruban d’eau sur lequel l’artiste je me balade en mémorisant les jeux de lumière, les reflets, les couleurs.
Vernissage le 30 avril à 18h30.
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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Attend Les heures bleues , an exhibition linked to the coastline and the ponds that punctuate it to the gateway to Spain, a ribbon of water on which the artist wanders , memorizing the play of light, reflections and colors.
Opening April 30 at 6.30pm.

L’événement EXPOSITION AU CHÂTEAU ”LES HEURES BLEUES” Collioure a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE COLLIOURE

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