Collioure

EXPOSITION AU CHÂTEAU ”LES HEURES BLEUES”

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Assistez à l’exposition Les heures bleues , une exposition liée au littoral et aux étangs qui le ponctuent jusqu’aux portes de l’Espagne, un ruban d’eau sur lequel l’artiste je me balade en mémorisant les jeux de lumière, les reflets, les couleurs.

Vernissage le 30 avril à 18h30.

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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Attend Les heures bleues , an exhibition linked to the coastline and the ponds that punctuate it to the gateway to Spain, a ribbon of water on which the artist wanders , memorizing the play of light, reflections and colors.

Opening April 30 at 6.30pm.

L’événement EXPOSITION AU CHÂTEAU ”LES HEURES BLEUES” Collioure a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE COLLIOURE