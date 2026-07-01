Exposition : au coeur des symboles, Cercle Culturel Languedocien, Montpellier

Informations pratiques

Exposition : au coeur des symboles 19 et 20 septembre Cercle Culturel Languedocien Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette exposition explore l’univers des souvenirs de fête et de commémoration en franc-maçonnerie, où chaque objet devient le témoin d’un événement marquant : fondation d’un atelier, jubilé ou renaissance d’une loge.

Ces productions cherchent à défier le temps en conservant la mémoire des moments essentiels de la vie des frères et des loges.

Cercle Culturel Languedocien 2546 avenue de Maurin 34000 Montpellier Montpellier 34009 Croix d’Argent Hérault Occitanie

Cette exposition explore l’univers des souvenirs de fête et de commémoration en franc-maçonnerie, où chaque objet devient le témoin d’un événement marquant: fondation d’un atelier, jubilé, d’une à…

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