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Exposition : au coeur des symboles, Cercle Culturel Languedocien, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Cercle Culturel Languedocien · Montpellier

Exposition : au coeur des symboles, Cercle Culturel Languedocien, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cercle Culturel Languedocien
Adresse
2546 avenue de Maurin 34000 Montpellier
Ville
34009 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition : au coeur des symboles 19 et 20 septembre Cercle Culturel Languedocien Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette exposition explore l’univers des souvenirs de fête et de commémoration en franc-maçonnerie, où chaque objet devient le témoin d’un événement marquant : fondation d’un atelier, jubilé ou renaissance d’une loge.
Ces productions cherchent à défier le temps en conservant la mémoire des moments essentiels de la vie des frères et des loges.

Cercle Culturel Languedocien 2546 avenue de Maurin 34000 Montpellier Montpellier 34009 Croix d’Argent Hérault Occitanie
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