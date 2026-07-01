Exposition : au coeur des symboles, Cercle Culturel Languedocien, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Cercle Culturel Languedocien · Montpellier
Informations pratiques
Exposition : au coeur des symboles 19 et 20 septembre Cercle Culturel Languedocien Hérault
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Cette exposition explore l’univers des souvenirs de fête et de commémoration en franc-maçonnerie, où chaque objet devient le témoin d’un événement marquant : fondation d’un atelier, jubilé ou renaissance d’une loge.
Ces productions cherchent à défier le temps en conservant la mémoire des moments essentiels de la vie des frères et des loges.
Cercle Culturel Languedocien 2546 avenue de Maurin 34000 Montpellier Montpellier 34009 Croix d’Argent Hérault Occitanie
Cette exposition explore l’univers des souvenirs de fête et de commémoration en franc-maçonnerie, où chaque objet devient le témoin d’un événement marquant: fondation d’un atelier, jubilé, d’une à…
©
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- HÔTEL DE GRAVE Montpellier 2 juillet 2026
- MEZZE PARTY Montpellier 2 juillet 2026
- CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL Montpellier 2 juillet 2026
- YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier 3 juillet 2026
- CONCERTS ÉLECTRO GÉANTS CLUB PEYROU Montpellier 3 juillet 2026