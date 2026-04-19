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Exposition Au-delà des rêves Beaugency

Exposition Au-delà des rêves Beaugency

Exposition Au-delà des rêves Beaugency lundi 4 mai 2026.

Adresse : Gallerie Pellieux

Ville : 45190 Beaugency

Département : Loiret

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : Gratuit

Beaugency

Exposition Au-delà des rêves

Gallerie Pellieux Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-04

Une exposition sur le thème d’Alice au pays des merveilles !
Au-delà des rêves est une exposition qui propose un parcours découverte autour de Alice au pays des merveilles photos, boîte aux merveilles et expériences sensorielles. Le visiteur est invité à plonger dans un univers onirique qui interroge ses perceptions.

Une exposition accessible à tous !   .

Gallerie Pellieux Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire   kahem-contact@orange.fr

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English :

An exhibition on the theme of Alice in Wonderland!

L’événement Exposition Au-delà des rêves Beaugency a été mis à jour le 2026-04-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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