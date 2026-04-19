Exposition Au-delà des rêves Beaugency
Exposition Au-delà des rêves Beaugency lundi 4 mai 2026.
Beaugency
Exposition Au-delà des rêves
Gallerie Pellieux Beaugency Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-04
Une exposition sur le thème d’Alice au pays des merveilles !
Au-delà des rêves est une exposition qui propose un parcours découverte autour de Alice au pays des merveilles photos, boîte aux merveilles et expériences sensorielles. Le visiteur est invité à plonger dans un univers onirique qui interroge ses perceptions.
Une exposition accessible à tous ! .
Gallerie Pellieux Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire kahem-contact@orange.fr
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English :
An exhibition on the theme of Alice in Wonderland!
L’événement Exposition Au-delà des rêves Beaugency a été mis à jour le 2026-04-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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