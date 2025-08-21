GR® 655 Est de Malesherbes à Beaugency Beaugency Loiret

GR® 655 Est de Malesherbes à Beaugency A pieds

GR® 655 Est de Malesherbes à Beaugency Quai Dunois 45190 Beaugency Loiret Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 124000.0 Tarif :

Sentier de saint Jacques de Compostelle. Il joint Orléans à Cléry-St-André et sa basilique. Cet itinéraire retrouve le GR® 3 en bord de Loire entre Meung-sur-Loire et Beaugency, puis par le sud de la Loire, il se dirige vers Tours.

https://www.mongr.fr/trouver-prochaine-randonnee/itineraire/gr-3-la-loire-sauvage-a-pied

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Path of Saint James of Compostela. It joins Orléans to Cléry-St-André and its basilica. This itinerary meets the GR® 3 on the banks of the Loire between Meung-sur-Loire and Beaugency, then by the south of the Loire, it goes towards Tours.

Deutsch :

Der Jakobsweg von Santiago de Compostela. Er verbindet Orléans mit Cléry-St-André und seiner Basilika. Diese Route trifft am Ufer der Loire zwischen Meung-sur-Loire und Beaugency auf den GR® 3 und verläuft dann südlich der Loire in Richtung Tours.

Italiano :

Il Cammino di Santiago. Collega Orléans a Cléry-St-André e alla sua basilica. Questo itinerario incontra il GR® 3 sulle rive della Loira tra Meung-sur-Loire e Beaugency, per poi dirigersi verso Tours attraverso il sud della Loira.

Español :

El Camino de Santiago de Compostela. Une Orleans con Cléry-St-André y su basílica. Este itinerario se encuentra con el GR® 3 a orillas del Loira, entre Meung-sur-Loire y Beaugency, y se dirige a Tours por el sur del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIT Centre-Val de Loire