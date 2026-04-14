Le Printemps des Castors à l’heure dorée, Tavers, Beaugency
Le Printemps des Castors à l’heure dorée, Tavers, Beaugency jeudi 16 avril 2026.
Le Printemps des Castors à l’heure dorée Jeudi 16 avril, 18h30 Tavers Loiret
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00
Partez pour une balade au bord de la Loire, à la rencontre de l’architecte de la nature : le Castor.
À la tombée du jour, partez à sa recherche grâce aux traces et indices de présence (empreintes, coulées, arbres taillés en crayon…). Apprenez en plus sur ce mammifère semi-aquatique : son mode de vie, sa vie familiale, son rôle autour de la biodiversité et l’évolution de sa population en Loire. Anecdotes et petits secrets de cet animal fascinant seront au programme.
Un court film documentaire clôturera cette balade !
Infos pratiques
Rendez-vous jeudi 16 avril de 18h30 à 20h à Tavers (lieu précisé à l’inscription)
Réservez votre place ici : plumedenature.com/balades-nature-improvisees
Sur participation libre, « au chapeau » en fonction de vos moyens
Tavers Promenade de barchelin Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0686287237 »}, {« type »: « email », « value »: « angelique.pledran@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://plumedenature.com/balades-nature-improvisees »}]
Balade crépusculaire au bord de la Loire à la rencontre du Castor. Apprenez à repérer ses traces et découvrez sa vie, son rôle écologique et ses secrets. Un court film clôturera la sortie. castor bièvre
SFEPM
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- Théâtre Blanche Neige Beaugency 15 avril 2026
- Exposition Traits abstraits Beaugency 18 avril 2026
- GR® 655 Est de Malesherbes à Beaugency Beaugency Loiret 1 mai 2026
- Le sentier de la petite Mauve Beaugency Loiret 1 mai 2026
- Le sentier de la petite Mauve et de la vallée du Rû Beaugency Loiret 1 mai 2026