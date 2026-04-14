Le Printemps des Castors à l’heure dorée, Tavers, Beaugency

Le Printemps des Castors à l’heure dorée Jeudi 16 avril, 18h30 Tavers Loiret

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Partez pour une balade au bord de la Loire, à la rencontre de l’architecte de la nature : le Castor.

À la tombée du jour, partez à sa recherche grâce aux traces et indices de présence (empreintes, coulées, arbres taillés en crayon…). Apprenez en plus sur ce mammifère semi-aquatique : son mode de vie, sa vie familiale, son rôle autour de la biodiversité et l’évolution de sa population en Loire. Anecdotes et petits secrets de cet animal fascinant seront au programme.

Un court film documentaire clôturera cette balade !

Infos pratiques

Rendez-vous jeudi 16 avril de 18h30 à 20h à Tavers (lieu précisé à l’inscription)

Réservez votre place ici : plumedenature.com/balades-nature-improvisees

Sur participation libre, « au chapeau » en fonction de vos moyens

Tavers Promenade de barchelin Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0686287237 »}, {« type »: « email », « value »: « angelique.pledran@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://plumedenature.com/balades-nature-improvisees »}]

Balade crépusculaire au bord de la Loire à la rencontre du Castor. Apprenez à repérer ses traces et découvrez sa vie, son rôle écologique et ses secrets. Un court film clôturera la sortie. castor bièvre

SFEPM