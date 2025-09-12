Théâtre Blanche Neige Beaugency

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15 16:45:00

2026-04-15

Une pièce de théâtre pour les enfants, à partir de 6 ans !

La Compagnie Boréale revisite le Conte des Frères Grimm en le réactualisant dans notre monde moderne.

Emma est une adolescente d’aujourd’hui accro aux nouvelles technologies et quelque peu en conflit avec sa mère. Lors d’un rêve, elle devient Blanche Neige. Elle est transposée dans un monde parallèle où elle devient à la fois l’héroïne et la victime. La scénographie utilise un immense livre dont on tourne les pages en fonction du récit. Elles sont autant d’images en grands formats réalisées en pop up. Cette compagnie réalise ainsi le tour de force de réinventer un conte mythique avec poésie, délicatesse et inventivité.

Public 6 ans et plus .

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

English :

A play for children aged 6 and up!

German :

Ein Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren!

Italiano :

Uno spettacolo per bambini dai 6 anni in su!

Espanol :

Una obra para niños a partir de 6 años

