Exposition Traits abstraits

Eglise Saint-Etienne Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Il y a 25 ans ou à peu près naissait en l’an 2000 l’Association TRAITS ABSTRAITS…

Il y a 25 ans ou à peu près naissait en l’an 2000 l’Association TRAITS ABSTRAITS…

Le hasard un peintre, deux peintres, un sculpteur, trois artistes…Treize artistes se rencontrèrent pour un moment de partage. Ils avaient en commun le goût d’une totale liberté et la recherche de nouvelles techniques pour donner naissance à des émotions sans cesse renouvelées.

Treize artistes, mais très abstraits qui sont devenus TRAITS ABSTRAITS, accueillis déjà au printemps 2003 à l’Eglise Saint Etienne, puis en 2010.

Ce n’est pas une école qui bien souvent lisse les personnalités, mais c’est une rencontre, et le plaisir d’exposer ensemble des travaux aussi différents les uns des autres, qu’identique dans leur .

Eglise Saint-Etienne Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Around 25 years ago, in the year 2000, the Association TRAITS ABSTRAITS? was born

L’événement Exposition Traits abstraits Beaugency a été mis à jour le 2026-02-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE