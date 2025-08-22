Le sentier de la petite Mauve Beaugency Loiret

Le sentier de la petite Mauve A pieds

Le sentier de la petite Mauve Avenue de Chambord 45190 Beaugency Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6000.0 Tarif :

Longez la petite Mauve puis revenez par les bords de Loire.

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28

English :

Go along the Petite Mauve river and come back along the banks of the Loire.

Deutsch :

Gehen Sie an der Petite Mauve entlang und dann am Ufer der Loire zurück.

Italiano :

Percorrete la Petite Mauve e poi tornate lungo le rive della Loira.

Español :

Recorra la Petite Mauve y luego regrese por las orillas del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire