Le sentier de la petite Mauve et de la vallée du Rû Beaugency Loiret
Le sentier de la petite Mauve et de la vallée du Rû Beaugency Loiret vendredi 1 mai 2026.
Le sentier de la petite Mauve et de la vallée du Rû A pieds
Le sentier de la petite Mauve et de la vallée du Rû Avenue de Chambord 45190 Beaugency Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 240 Distance : 13000.0 Tarif :
Longez la petite Mauve et le Rû puis revenez par les bords de Loire.
https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The road of the little Mauve
Walk along the little Mauve and then come back by the banks of the Loire.
Deutsch :
Gehen Sie an der Petite Mauve und dem Rû entlang und kehren Sie dann am Ufer der Loire zurück.
Italiano :
Passeggiata lungo la Petite Mauve e il Rû e ritorno lungo le rive della Loira.
Español :
Pasee por la Petite Mauve y el Rû y luego regrese por las orillas del Loira.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire