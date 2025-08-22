Le sentier de la petite Mauve et de la vallée du Rû Beaugency Loiret

Le sentier de la petite Mauve et de la vallée du Rû A pieds

Le sentier de la petite Mauve et de la vallée du Rû Avenue de Chambord 45190 Beaugency Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 13000.0 Tarif :

Longez la petite Mauve et le Rû puis revenez par les bords de Loire.

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28

English : The road of the little Mauve

Walk along the little Mauve and then come back by the banks of the Loire.

Deutsch :

Gehen Sie an der Petite Mauve und dem Rû entlang und kehren Sie dann am Ufer der Loire zurück.

Italiano :

Passeggiata lungo la Petite Mauve e il Rû e ritorno lungo le rive della Loira.

Español :

Pasee por la Petite Mauve y el Rû y luego regrese por las orillas del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire