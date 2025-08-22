Le sentier de la vallée du Rû Beaugency Loiret

Le sentier de la vallée du Rû A pieds

Le sentier de la vallée du Rû Avenue de Chambord 45190 Beaugency Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 7000.0 Tarif :

Une joie balade le long du Rû jalonné de moulins.

English : The path of the Rû valley

A nice walk along the Rû dotted with mills.

Deutsch :

Ein fröhlicher Spaziergang entlang des von Mühlen gesäumten Rû.

Italiano :

Una gioiosa passeggiata lungo il Rû con i suoi mulini.

Español :

Un alegre paseo por el Rû con sus molinos.

