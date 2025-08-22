Le sentier de la vallée du Rû Beaugency Loiret
Le sentier de la vallée du Rû Beaugency Loiret vendredi 1 mai 2026.
Le sentier de la vallée du Rû A pieds
Le sentier de la vallée du Rû Avenue de Chambord 45190 Beaugency Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 135 Distance : 7000.0 Tarif :
Une joie balade le long du Rû jalonné de moulins.
https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The path of the Rû valley
A nice walk along the Rû dotted with mills.
Deutsch :
Ein fröhlicher Spaziergang entlang des von Mühlen gesäumten Rû.
Italiano :
Una gioiosa passeggiata lungo il Rû con i suoi mulini.
Español :
Un alegre paseo por el Rû con sus molinos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire