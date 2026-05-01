EXPOSITION AU FIL DE L’EAU À LA GALERIE ART61 GALERIE 61 Avignonet-Lauragais

Avignonet-Lauragais

EXPOSITION AU FIL DE L’EAU À LA GALERIE ART61

GALERIE 61 Aire de Port-Lauragais Sud Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 13:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’exposition intitulée Au fil de l’eau à la galerie associative Art61 à Port-Lauragais au bord du canal du midi aura lieu du 14 mai au 28 juin 2026.

L’association Canal Arts Coll’ propose une exposition sur le thème de l’eau en relation avec la célébration des 30 ans du classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO du canal du Midi.

Entrée libre de 13h à 19h les week-ends et jours fériés. .

GALERIE 61 Aire de Port-Lauragais Sud Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie galerieart61@gmail.com

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English :

The exhibition entitled Au fil de l’eau at the Art61 gallery in Port-Lauragais on the banks of the Canal du Midi will run from May 14 to June 28, 2026.

L’événement EXPOSITION AU FIL DE L’EAU À LA GALERIE ART61 Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE