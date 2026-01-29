Exposition: Au fil des sentiers, la vie sauvage. CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex

Exposition: Au fil des sentiers, la vie sauvage.

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Par Muriel BARRAT I Huiles sur toile. Entre aquarelle et peinture à l’huile, c’est avec un regard plein de tendresse sur nos oiseaux familiers qu’elle nous invite à observer leur fragilité et le lien que l’homme entretient avec eux.

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

English :

By Muriel BARRAT I Oil on canvas. Between watercolor and oil painting, it is with a look full of tenderness on our familiar birds that she invites us to observe their fragility and the link that the man maintains with them.

