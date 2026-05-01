New orleans gospel 4tet Accueil Saint Joseph Allex
New orleans gospel 4tet Accueil Saint Joseph Allex vendredi 22 mai 2026.
Allex
New orleans gospel 4tet
Accueil Saint Joseph 4 Montée de la Butte Allex Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Dirigé par Flora Sicot, ce groupe de gospel exceptionnel réunit quatre chanteurs talentueux de la scène gospel européenne. Avec des voix aux timbres expressifs et bouleversants, ils offrent une expérience musicale intense, pleine d’espoir et de foi.
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Accueil Saint Joseph 4 Montée de la Butte Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 30 52 36 resajazzasqou@gmail.com
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English :
Led by Flora Sicot, this exceptional gospel group brings together four talented singers from the European gospel scene. With their expressive, soul-stirring voices, they offer an intense musical experience, full of hope and faith.
L’événement New orleans gospel 4tet Allex a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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