La nuit de la chauve-souris CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex

La nuit de la chauve-souris

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Une soirée dédiée à ces animaux fascinants pour découvrir leur mode de vie, leurs habitudes, technique de chasse et peut-être entendre leur cri !

.

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening dedicated to these fascinating animals to discover their lifestyle, habits, hunting techniques and maybe even hear their cry!

L’événement La nuit de la chauve-souris Allex a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme