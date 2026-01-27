La nuit de la chauve-souris CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex
CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
2026-07-23
Une soirée dédiée à ces animaux fascinants pour découvrir leur mode de vie, leurs habitudes, technique de chasse et peut-être entendre leur cri !
CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com
An evening dedicated to these fascinating animals to discover their lifestyle, habits, hunting techniques and maybe even hear their cry!
