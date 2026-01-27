Rendez-vous aux jardins et fête des mares Gare des Ramières Allex

Rendez-vous aux jardins et fête des mares

Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

2026-06-06

Visite animée du jardin de la maison de la Réserve des Ramières et découverte de la mare et de ses habitants.

Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

Guided tour of the garden at the Maison de la Réserve des Ramières and discovery of the pond and its inhabitants.

