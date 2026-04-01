Latronquière

Exposition au Musée Gabriel à Latronquière

7 rue des chevaliers de Malte Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Le musée a ouvert ses portes en avril 2023, sous le nom du Musée Gabriel à Latronquière, il a pour vocation l’exposition permanente des œuvres de Gabriel Elbaz Kercoff et également de permettre à d’autres artistes, d’exposer temporairement leurs créations.

Le musée a ouvert ses portes en avril 2023, sous le nom du Musée Gabriel à Latronquière, il a pour vocation l’exposition permanente des œuvres de Gabriel Elbaz Kercoff et également de permettre à d’autres artistes, d’exposer temporairement leurs créations.

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7 rue des chevaliers de Malte Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 87 30 51 72

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English :

The museum opened its doors in April 2023, under the name of the Gabriel Museum in Latronquière, its vocation is the permanent exhibition of the works of Gabriel Elbaz Kercoff and also to allow other artists, to temporarily exhibit their creations.

L’événement Exposition au Musée Gabriel à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Figeac