Latronquière 2040 avec l’Orange Fluo ! Latronquière

Latronquière

Latronquière 2040 avec l’Orange Fluo !

Mairie, Place du 19 mars 1962 Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-03 2026-05-16 2026-05-21 2026-05-27 2026-06-05 2026-06-07 2026-06-17 2026-06-27

La candidature de Latronquière à l’organisation des J.O d’été 2040 est lancée !

Préparons-nous ensemble tout au long de l’année et retrouvons-nous le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l’occasion d’une grande fête mêlant musique, sport et danse !

Plongeons ensemble dans cette fiction collective, sportive et artistique.

L’Orange fluo, à l’origine de ce projet, a sollicité la compagnie L’Ours à pied afin d’imaginer et d’animer des temps de création et de pratique artistique avec le plus grand nombre.

L’objectif principal étant de rassembler et de mettre en mouvement le plus de monde possible autour d’activités fédératrices

La candidature de Latronquière à l’organisation des J.O d’été 2040 est lancée !

Préparons-nous ensemble tout au long de l’année et retrouvons-nous le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l’occasion d’une grande fête mêlant musique, sport et danse !

Plongeons ensemble dans cette fiction collective, sportive et artistique.

L’Orange fluo, à l’origine de ce projet, a sollicité la compagnie L’Ours à pied afin d’imaginer et d’animer des temps de création et de pratique artistique avec le plus grand nombre.

L’objectif principal étant de rassembler et de mettre en mouvement le plus de monde possible autour d’activités fédératrices. Jouons ensemble, dansons ensemble, crions, enthousiasmons-nous et faisons tomber les barrières ensemble !

De manière concrète, nous collectons des témoignages, des sons, des gestes aussi afin d’écrire une chorégraphie de flashmob célébrant la victoire. Nous avons également composé un hymne olympique, monté un groupe de supporters artistiques, monté un groupe de percussions, composé 4 morceaux inspirés des rythmes du sport et nous allons prochainement mettre en musique le parcours santé du lac du Tolerme.

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Mairie, Place du 19 mars 1962 Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 73 05 20 27 latronquiere2040@gmail.com

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English :

La candidature de Latronquière à l?organisation des J.O d?été 2040 est lancée !

Préparer ensemble ensemble tout au long de l?année et retrouvons le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l?occasion d?une grande fête mêlée musique, sport et danse !

Plongeons ensemble dans cette fiction collective, sportive et artistique.

L?Orange fluo, the initiator of this project, has called on the L?Ours à pied company to imagine and lead creative and practical artistic moments with as many people as possible.

The main objective being to bring together and get as many people as possible moving around unifying activities

L’événement Latronquière 2040 avec l’Orange Fluo ! Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac