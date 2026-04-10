Latronquière

Latronquière 2040 avec l’Orange Fluo, les ateliers bricole !

Place du 19 mars 1962 Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-27 2026-06-07 2026-06-17

La candidature de Latronquière à l’organisation des J.O d’été 2040 est lancée !

Préparons-nous ensemble tout au long de l’année et retrouvons-nous le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l’occasion d’une grande fête mêlant musique, sport et danse !

L’objectif principal étant de rassembler et de mettre en mouvement le plus de monde possible autour d’activités fédératrices

La candidature de Latronquière à l’organisation des J.O d’été 2040 est lancée !

Préparons-nous ensemble tout au long de l’année et retrouvons-nous le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l’occasion d’une grande fête mêlant musique, sport et danse !

L’objectif principal étant de rassembler et de mettre en mouvement le plus de monde possible autour d’activités fédératrices. Jouons ensemble, dansons ensemble, crions, enthousiasmons-nous et faisons tomber les barrières ensemble !

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Place du 19 mars 1962 Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 73 05 20 27 latronquiere2040@gmail.com

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English :

La candidature de Latronquière à l?organisation des J.O d?été 2040 est lancée !

Préparerons ensemble tout au long de l?année et retrouvons le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l?occasion d?une grande fête mêlée musique, sport et danse !

L?objectif principal étant de rassembler et mettre en mouvement le plus de monde possible autour d?activités fédératrices

L’événement Latronquière 2040 avec l’Orange Fluo, les ateliers bricole ! Latronquière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac