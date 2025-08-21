Le circuit du Roc de France Latronquière Lot

Le circuit du Roc de France

Le circuit du Roc de France 46210 Latronquière Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 10700.0 Tarif :

Ancien relais de la voie romaine reliant Gergovie à Cahors, Latronquière fut aussi le domaine des Chevaliers de l’Ordre de Malte

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A former staging post on the Roman road linking Gergovie to Cahors, Latronquière was also home to the Knights of Malta

Deutsch :

Latronquière war eine ehemalige Raststätte auf der römischen Straße zwischen Gergovia und Cahors und wurde auch von den Rittern des Malteserordens bewohnt

Italiano :

Antica tappa della strada romana che collegava Gergovie a Cahors, Latronquière era anche dominio dei Cavalieri dell’Ordine di Malta

Español :

Antigua escala de la calzada romana que unía Gergovie con Cahors, Latronquière fue también dominio de los Caballeros de la Orden de Malta

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot