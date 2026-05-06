Angers

Exposition au museum des sciences naturelles Voyage en Terre du milieu

43 rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2027-02-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

Le Muséum d’Aubusson ouvre Voyage en Terre du Milieu. Un cabinet de curiosités retrace l’univers de Tolkien et ses inspirations, de la Comté au Mordor. .

43 rue Jules Guitton Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 48 50 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Exposition au museum des sciences naturelles Voyage en Terre du milieu Angers a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Angers