Exposition au Pavillon de Vauclair L’Atelier Elise Jacquet Bouconville-Vauclair

Exposition au Pavillon de Vauclair L’Atelier Elise Jacquet

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-07-18 13:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29

Une artiste laonnoise à l’honneur !

Elise Jacquet est une artiste axonaise. A travers son travail artistique, Élise nous emmène dans une redécouverte de la nature, faisant dialoguer les éléments qui la composent et remettant en lumière leurs couleurs et leur fragilité.

Dans cette exposition au Pavillon de Vauclair, Élise tente de créer un échange entre ses créations et la nature environnante, créant un espace de résonance entre art et paysage. Entre art et poésie, venez découvrir son univers onirique en quête de beauté.

Une expo organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames…

RV au Pavillon de Vauclair du mercredi au dimanche (de 10h30 à midi et de 13h à 18h) ! .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

A local artist in the spotlight!

