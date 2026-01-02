Exposition Au poste de plongée ! L’aventure des premiers submersibles Musée national de la Marine Rochefort

vendredi 25 septembre 2026 · Musée national de la Marine · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Exposition Au poste de plongée ! L’aventure des premiers submersibles

Musée national de la Marine 1 place de La Gallissonnière Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-09-25

L’appel des profondeurs à Rochefort sera l’occasion de s’intéresser aux origines des premiers navires submersibles militaires, dont l’histoire est intimement liée à l’arsenal charentais.

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Musée national de la Marine 1 place de La Gallissonnière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr

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English : Exhibition: All Aboard! The Adventure of the First Submarines

‘The Call of the Deep’ in Rochefort will provide an opportunity to explore the origins of the first military submersibles, whose history is closely linked to the Charente naval shipyard.

L’événement Exposition Au poste de plongée ! L’aventure des premiers submersibles Rochefort a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan