Exposition -Au temps des dinosaures Graines de Mômes Soëlys Soyaux
Soëlys Place Rousseau Soyaux Charente
Début : Vendredi 2026-04-30
fin : 2026-05-29
2026-04-30
Il y a 150 millions d’années, des reptiles géants régnaient sur notre planète. Ils colonisèrent la terre ferme, le ciel et les océans.
Soëlys Place Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14
English :
150 million years ago, giant reptiles ruled our planet. They colonized land, sky and oceans.
