Exposition -Au temps des dinosaures Graines de Mômes Soëlys Soyaux

Exposition -Au temps des dinosaures Graines de Mômes

Soëlys Place Rousseau Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-30

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-04-30

Il y a 150 millions d’années, des reptiles géants régnaient sur notre planète. Ils colonisèrent la terre ferme, le ciel et les océans.

.

Soëlys Place Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

150 million years ago, giant reptiles ruled our planet. They colonized land, sky and oceans.

L’événement Exposition -Au temps des dinosaures Graines de Mômes Soyaux a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême