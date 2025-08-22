Sentier de la Vallée de l’Anguienne Soyaux Charente
Sentier de la Vallée de l’Anguienne Soyaux Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier de la Vallée de l’Anguienne
Sentier de la Vallée de l’Anguienne Parking de la centrale électrique 16800 Soyaux Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Une vallée surprenante….particulièrement adaptée pour des balades en famille. La partie basse permet aux enfants de faire du vélo ou de la trottinette dans un cadre privilégié.
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
English :
A surprising valley….particularly suitable for family walks. The lower part allows children to ride bikes or scooters in a privileged setting.
Deutsch :
Ein überraschendes Tal….besonders für Familienausflüge geeignet. Der untere Teil ermöglicht es Kindern, in einer privilegierten Umgebung Fahrrad oder Roller zu fahren.
Italiano :
Una valle sorprendente, particolarmente adatta alle passeggiate in famiglia. La parte inferiore permette ai bambini di andare in bicicletta o in monopattino in un ambiente privilegiato.
Español :
Un valle sorprendente… especialmente adecuado para los paseos en familia. La parte inferior permite a los niños montar sus bicicletas o patinetes en un entorno privilegiado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme