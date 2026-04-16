Fête de l’arbre et de la nature Approche sensible des végétaux et musique des plantes Espace naturel sensible en face de l’Accroparc Soyaux

Soyaux

Fête de l’arbre et de la nature Approche sensible des végétaux et musique des plantes

Espace naturel sensible en face de l’Accroparc Avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-05-01 22:30:00

Date(s) :

2026-05-01

À l’occasion de la fête de l’Arbre et de la Nature, vivez un moment de partage à travers une balade botanique au sein de l’ENS et découvrez l’extraordinaire musique des plantes avec Marc Buergo, spécialiste de la vie sylvestre !

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Espace naturel sensible en face de l’Accroparc Avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 60 21 71

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English :

For the Fête de l’Arbre et de la Nature, enjoy a botanical walk around the ENS and discover the extraordinary music of plants with Marc Buergo, a specialist in forest life!

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Approche sensible des végétaux et musique des plantes Soyaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême