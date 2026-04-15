Exposition au Tertre Tilmann Eichhorn Serigny Belforêt-en-Perche

Belforêt-en-Perche

Exposition au Tertre Tilmann Eichhorn

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Exposition de peinture de Tilmann Eichhorn.

Ouvert le vendredi, samedi et dimanche de 14h-19h et sur rendez-vous .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

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English : Exposition au Tertre Tilmann Eichhorn

L’événement Exposition au Tertre Tilmann Eichhorn Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-04-15 par CdC des Collines du Perche Normand