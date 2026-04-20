Exposition Aurore VIGNERON Illustratrice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns
Exposition Aurore VIGNERON Illustratrice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns vendredi 8 mai 2026.
Samoëns
Exposition Aurore VIGNERON Illustratrice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-08
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-05-08
Exposition d’Aurore VIGNERON, artiste illustratrice et peintre muraliste, à la Galerie d’art Barbara Thollot.
.
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition Aurore VIGNERON Illustrator and muralist Galerie d’art Barbara Thollot
Exhibition by Aurore VIGNERON, illustrator and muralist, at the Barbara Thollot Art Gallery.
L’événement Exposition Aurore VIGNERON Illustratrice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot Samoëns a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Samoëns
À voir aussi à Samoëns (Haute-Savoie)
- Col de la Ramaz Vélo de Route Samoëns Haute-Savoie 1 mai 2026
- Exposition Carlo ESKANDAR Sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns 8 mai 2026
- Vernissage ESKANDAR sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns 8 mai 2026
- Vernissage Aurore VIGNERON artiste illustratice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns 8 mai 2026
- Atelier de peinture sur céramique avec Aurore VIGNERON Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns 10 mai 2026