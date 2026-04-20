Exposition Aurore VIGNERON Illustratrice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns

Samoëns

Exposition Aurore VIGNERON Illustratrice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-08

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-05-08

Exposition d’Aurore VIGNERON, artiste illustratrice et peintre muraliste, à la Galerie d’art Barbara Thollot.

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Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com

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English : Exhibition Aurore VIGNERON Illustrator and muralist Galerie d’art Barbara Thollot

Exhibition by Aurore VIGNERON, illustrator and muralist, at the Barbara Thollot Art Gallery.

L’événement Exposition Aurore VIGNERON Illustratrice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot Samoëns a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Samoëns