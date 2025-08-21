Col de la Ramaz Vélo de Route Samoëns Haute-Savoie

Col de la Ramaz Vélo de Route

Col de la Ramaz Vélo de Route 66 place de l’office de tourisme 74340 Samoëns Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Escaladé à plusieurs reprises lors du Tour de France, le col de la Ramaz offre une vue imprenable sur la chaîne du Mont-Blanc.



English : Col de la Ramaz Road Bikes

Climbed several times during the Tour de France, the Col de la Ramaz offers a stunning view of the Mont Blanc range

Deutsch :

Der Col de la Ramaz wurde mehrmals während der Tour de France bestiegen und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Mont-Blanc-Kette.

Italiano :

Scalato più volte durante il Tour de France, il Col de la Ramaz offre una vista mozzafiato sulla catena del Monte Bianco.

Español :

Ascendido varias veces durante el Tour de Francia, el Col de la Ramaz ofrece unas vistas impresionantes de la cadena del Mont-Blanc.

