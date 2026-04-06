Vernissage ESKANDAR sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns

Samoëns

Vernissage ESKANDAR sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vernissage de l’artiste italien ESKANDAR, sculpteur animalier à la Galerie d’art Barbara Thollot.



Nous nous donnons RDV le vendredi 08 mai à partir de 18h pour inaugurer l’exposition de l’artiste et venir à sa rencontre !

.

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opening ESKANDAR animal sculptor Galerie d’art Barbara Thollot

Opening reception for Italian artist ESKANDAR, an animal sculptor, at the Barbara Thollot Art Gallery.



Join us on Saturday, May 8, starting at 6 p.m., to open the artist’s exhibition and meet him in person!

L’événement Vernissage ESKANDAR sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot Samoëns a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme de Samoëns