Vernissage ESKANDAR sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns
Vernissage ESKANDAR sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns vendredi 8 mai 2026.
Samoëns
Vernissage ESKANDAR sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vernissage de l’artiste italien ESKANDAR, sculpteur animalier à la Galerie d’art Barbara Thollot.
Nous nous donnons RDV le vendredi 08 mai à partir de 18h pour inaugurer l’exposition de l’artiste et venir à sa rencontre !
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Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com
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English : Opening ESKANDAR animal sculptor Galerie d’art Barbara Thollot
Opening reception for Italian artist ESKANDAR, an animal sculptor, at the Barbara Thollot Art Gallery.
Join us on Saturday, May 8, starting at 6 p.m., to open the artist’s exhibition and meet him in person!
L’événement Vernissage ESKANDAR sculpteur animalier Galerie d’art Barbara Thollot Samoëns a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme de Samoëns
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