Vernissage Aurore VIGNERON artiste illustratice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns

Samoëns

Vernissage Aurore VIGNERON artiste illustratice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vernissage de l’artiste illustratrice et peintre muraliste Aurore VIGNERON à la Galerie d’art Barbara Thollot.



RDV le samedi 8 mai à partir de 18h pour inaugurer l’exposition de l’artiste et venir à sa rencontre !

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Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com

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English : Vernissage Aurore VIGNERON illustrator and muralist Galerie d’art Barbara Thollot

Opening reception for illustrator and muralist Aurore VIGNERON at the Barbara Thollot Art Gallery.



Join us on Saturday, May 8, starting at 6 p.m., to open the artist’s exhibition and meet her!

L’événement Vernissage Aurore VIGNERON artiste illustratice et peintre muraliste Galerie d’art Barbara Thollot Samoëns a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Samoëns