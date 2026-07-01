Exposition : auto passion, Hôtel du Département, Alençon

Informations pratiques

Exposition : auto passion Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel du Département Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La délégation territoriale de l’Automobile Club de l’Ouest organise une présentation exceptionnelle de voitures et motos, anciennes ou sportives, sur le thème « Les Allemandes », dans l’enceinte de l’Hôtel du Département, côté cour et côté jardins. Venez flâner librement parmi les véhicules exposés et échanger avec leurs propriétaires passionnés !

Hôtel du Département 21 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 63 94 https://www.orne.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ornedepartement/ Construit pour accueillir un régiment de cavalerie, l’Hôtel du Département s’appelait « Quartier Valazé » en 1890. Cette caserne comptera jusqu’à 1 500 hommes et 1 000 chevaux, répartis sur cinq hectares. Aux chevaux succéderont les chars. En 1951, la caserne est appelée « Maréchal Lyautey ». L’armée quittera définitivement les trois bâtiments principaux en 1969.

Le Conseil général de l’Orne rachète le Quartier Lyautey en 1990 au ministère de la Défense. Une campagne de réhabilitation du site est alors engagée. Les jardins ne sont pas oubliés : en 2016, les grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central laissent place à un jardin d’une grande diversité végétale. Parkings à proximité.

La délégation territoriale de l’_Automobile Club de l’Ouest_ organise une présentation exceptionnelle de voitures et motos, anciennes ou sportives, sur le thème « Les Allemandes », dans l’enceinte de…

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